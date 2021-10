Parentesi di FREDDO invernale tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬, incerto anche nel weekend

La posizione ancora defilata dell'alta pressione delle Azzorre sull'oceano Atlantico, favorirà la discesa di un nuovo impulso d'aria artica che raggiungerà presto il nostro Paese. Nelle prossime ore ci aspettiamo un cambiamento del tempo con lo sviluppo di un nuovo corpo nuvoloso. Ci sarà spazio per un netto rinforzo della ventilazione settentrionale che si accompagnerà ad una diminuzione sensibile della temperatura. La depressione da contrasto che si svilupperà sul Mediterraneo interesserà essenzialmente le regioni meridionali tra mercoledì 13 e giovedì 14.

Le maggiori precipitazioni sono previste su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nelle prossime ore qualche fiocco fino a 1200-1400 metri si farà vedere sull'Appennino abruzzese e molisano. Venerdì miglioramento generalizzato del tempo con spostamento della depressione verso l'Egeo. L'aria artica raggiungerà anche il nostro Paese, portando una riduzione sensibile delle temperature su valori inferiori alla media. Il freddo più pungente si farà sentire sulla pianura padana e lungo i versanti adriatici. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 15 ottobre: