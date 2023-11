Ondata di maltempo la prossima settimana, le aree a rischio

L'anticiclone non avrà vita lunga sul Mediterraneo centrale, anzi possiamo già confermarvi che tra pochi giorni lascerà nuovamente spazio a correnti più fredde settentrionali e a occasioni di maltempo. Il primo assaggio arriverà tra venerdì e sabato, il quale lambirà molto velocemente le regioni del medio-basso Adriatico e del sud. Ci saranno piovaschi, qualche rovescio, venti sostenuti ed un sostanzioso calo termico.

Passato questo veloce impulso nord-europeo, ecco che l'anticiclone tornerà su tutta Italia per altri due giorni, in attesa di un nuovo peggioramento nettamente più corposo del precedente!

Tra 21 e 23 novembre l'Italia potrebbe fare i conti con una saccatura nord-atlantica, alimentata da aria piuttosto fredda in alta quota, che andrebbe a scavare una depressione nel cuore del Mediterraneo.

Questo vortice d bassa pressione andrà a coinvolgere in modo più diretto le regioni del centro del sud e le due isole maggiori. Piogge e rovesci potrebbero coinvolgere numerosi territori, il tutto in un contesto chiaramente autunnale e poco invernale. La previsione delle piogge totali fino al 23 novembre ci mostrano chiaramente un maggior coinvolgimento del meridione, con punte di pioggia anche superiori ai 90-100 mm in Sardegna. Il nord, invece, rischia di trovarsi totalmente ai margini del maltempo.

Come detto poc'anzi, questa perturbazione avrà ben poco di invernale. Le temperature scenderanno leggermente ma non in maniera considerevole, poiché la saccatura fredda scivolerà più a ovest dell'Italia, dando vita ad un inevitabile richiamo di aria meno fredda dai quadranti meridionali. In effetti al momento si prevedono temperature attorno alle medie o addirittura leggermente superiori su centro e sud.