Ondata di MALTEMPO e FREDDO imminente, tornano pioggia e NEVE in settimana

L'Italia sta vivendo una breve pausa stabile determinata da un anticiclone mobile, una tipica fase di transizione tra una perturbazione e l'altra che solitamente dura solo qualche giorno. È proprio quello che stiamo vivendo in queste ore, in attesa di una nuova perturbazione artica che raggiungerà il Mediterraneo tra giovedì e venerdì.

Attualmente questa massa d'aria fredda si trova su Gran Bretagna e Francia, ben visibile dalle immagini satellitari RGB e contraddistinta dal color violetto che indica aria fredda e secca in alta quota. Questa irruzione fredda, la seconda nell'arco di una settimana, invaderà l'Italia nelle prossim 60 ore.

I primi effetti saranno tangibili stasera con piogge via via più diffuse sul lato tirrenico, specie in Toscana, ma sarà domani che il maltempo diverrà più esteso e insistente su tutto il centro Italia e Sardegna. Probabile l'arrivo di forti temporali sul lato tirrenico tra Toscana, Lazio e Campania settentrionale.

Piogge in transito anche sul Nordest, ma di entità certamente inferiore rispetto alle regioni centrali. Entro sera qualche fenomeno potrebbe raggiungere anche Puglia e Basilicata.

Il Nordovest resterà ai margini del maltempo (come si evince dalla mappa successiva delle precipitazioni totali previste nella giornata di giovedì) ma non del freddo, che si insedierà entro giovedì sera su tutto il settore.

Venerdì l'aria fredda invaderà tutta Italia ed il maltempo coinvolgerà pienamente tutto il sud e parte del lato adriatico. Qualche residuo fenomeno ci sarà al mattino sul Nordest, ma con tendenza ad un rapido miglioramento. Ancora nulla da segnalare sul Nordovest eccetto il gran freddo notturno.

Le precipitazioni totali previste venerdì:

La neve scenderà abbondantemente sull'Appennino centrale inizialmente oltre 1500 metri e poi, venerdì, fino in alta collina. Fiocchi di neve a bassissima quota venerdì notte e al primo mattino in Emilia Romagna prima del miglioramento definitivo.

Neve attesa, venerdì, anche su Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia e Calabria fin sui 900-1000 metri o localmente anche più in basso durante i fenomeni intensi.

