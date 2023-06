Non c'è tregua: altra passata temporalesca tra 3 e 4 Luglio!

A breve si aprirà una nuova fase instabile e a tratti perturbata per l'Italia, proprio a cavallo tra la fine di Giugno e l'inizio di Luglio, quando entreremo a tutti gli effetti nel secondo mese dell'Estate meteorologica.

Non c'è ancora spazio per gli anticicloni duraturi e per il grande caldo, subito ritiratosi dopo la breve parentesi della scorsa settimana. Nei prossimi giorni l'instabilità tornerà a crescere specie al nord, per poi raggiungere il culmine venerdì 30 Giugno quando irromperà una perturbazione atlantica colma di piogg e forti temporali.

Questa perturbazione porterà fenomeni anche nel week-end, il primo fine settimana di Luglio, seppur con tendenza ad un graduale miglioramento (momentaneo).

Dopo una brevissima pausa irrisoria tra la sera del 2 e la mattina del 3 Luglio, la situazione potrebbe degenerare nuovamente nei due giorni successivi. L'anticiclone pare non troverà la forza di riproporsi sullo Stivale, pertanto un'altra ondulazione proveniente da ovest potrebbe attraversare l'Italia con al seguito notevoli contrasti termici.

Dal pomeriggio di lunedì 3 Luglio potremmo imbatterci nuovamente in acquazzoni e temporali anche intensi al nord, specie sul Nordovest. Fenomeni pomeridiani anche lungo l'Appennino.

Maltempo ancor più diffuso nel corso di martedì 4 Luglio. La mappa delle precipitazioni ci mostra accumuli sostanziosi, oltre 20-30 mm, sul Nordest fin sulla Lombardia, oltre che sulle regioni centrali adriatiche. Il tutto si svolgerà con temperature attorno alle medie del periodo.