Neve su Milano e provincia, disagi in città e hinterland: FOTO!

Qui sotto un albero caduto su un auto per il peso della neve a Trezzano sul Naviglio nel Milanese lungo la via Morona :

Una fitta nevicata ha interessato Milano tra le 3 e le 11 di stamane, causando anche diversi disagi in città, soprattutto per quanto concerne gli spostamenti e il traffico.



Una donna è rimasta ferita a causa del crollo di un palo mentre camminava per strada. È accaduto pochi minuti prima delle 9 in via Raffaello Sanzio all'altezza del civico 21, quando, a seguito di una caduta di un albero, che ha colpito le linee aeree dei tram, uno dei 'pali reggifilò che le sostengono è caduto a terra, colpendo la sfortunata donna.



Diversi gli alberi e i rami spezzati e caduti nel capoluogo lombardo dalle prime ore del mattino, ma soprattutto nell'hinterland. Disastrosa la circolazione in molte vie di Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, Cusago, Buccinasco, ma anche verso Cisliano, Albairate, Cornaredo e in molte altre località prossime al capoluogo.

Si registrano accumuli sino a 15-17cm, nel pomeriggio sono attese schiarite e, con la neve al suolo, in serata sono attese forti gelate per effetto albedo, solo in parte attenuate dal passaggio di nuvolosità durante la notte.