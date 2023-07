Modello americano clamoroso: temperature storiche ad inizio prossima settimana?

Gli aggiornamenti mattutini del modello americano GFS non si muovono certamente a favore del fresco e della pioggia, anzi vanno ad inasprire una situazione già parecchio pesante. Che l'ondata di caldo africano persista per tutta la settimana è ormai una certezza, su questo non ci sono più dubbi!

Ma a quanto pare c'è il rischio che il caldo intenso possa persistere e addirittura accelerare ulteriormente ad inizio prossima settimana, ovvero tra 24 e 25 Luglio. L'aggiornamento mattutino di GFS mostra un'avvezione calda in quota assolutamente straordinaria, con pochi precedenti nella storia italiana.

Fortunatamente manca ancora una settimana alla realizzazione di questo scenario molto estremo, ragion per cui è lecito aspettarsi un ridimensionamento della portata del calore.

Ma andiamo ad osservare le mappe che ci mostra la simulazione modellistica, certamente degne di attenzione, anche per una sorta di curiosità meteorologica.

Eloquenti le temperature previste tra una settimana, lunedì 24 Luglio, a 850 hpa (circa 1600 metri di quota). Al sud possiamo scorgere la clamorosa isoterma +30°C e addirittura la +31°C tra Sicilia e Sardegna. Significa che a quote di circa 1600 metri ci sarebbero temperature attorno ai 30°C! Una situazione di questo tipo rappresenterebbe una situazione storica per l'Italia.

Isoterme del genere in quota si tradurrebbero in temperature esagerate al sud, su tutto il centro-sud e le isole maggiori. Difatti la mappa delle temperature previste al suolo lunedì 24 ci mostra un caldo estremo sul Meridione, con valori diffusamente superiori ai 40°C e punte di oltre 45-46°C su Sicilia e Sardegna.

La giornata successiva, martedì 25, non sarebbe da meno. Caldo estremo in Puglia con punte di 45-46°C nelle zone interne. Spuntano 47°C nel catanese. Ma anche sulle altre regioni del centro e del sud il caldo non scherza.

Si tratta di temperature davvero alte, enormemente superiori alle medie tipiche di Luglio. Difatti la mappa delle anomalie previste tra 24 e 25 Luglio sono di circa 14°C oltre le medie al sud.

Come già ribadito qualche paragrafo fa, si tratta solo di una proiezione ad una settimana di distanza, ragion per cui confidiamo in un plausibili cambiamenti ed una riduzione della portata del calore.