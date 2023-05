Meteo: week-end tra Sole sgargiante e temporali!

Un blando anticiclone sovrasta l'Italia da qualche giorno, tanto da garantire giornate generalmente più stabili specie al mattino. Questa mattina, come ci mostra il satellite, splende il Sole su buona parte d'Italia eccetto qualche addensamento residuo della notte.

Tuttavia l'anticiclone non è particolarmente robusto e strutturato, pertanto ne approfittano refoli freschi alle alte quote che scorrono indisturbati lungo lo Stivale. Il risultato è la formazione dei tipici temporali pomeridiani e serali che, in questo caso, vanno ad interessare con più decisione i settori interni e tirrenici.

Il fine settimana trascorrerà senza grandi preoccupazioni sulle coste e gran parte dei settori pianeggianti. DIscorso diverso per colline e montagne dove sarà più plausibile imbattersi in improvvisi rovesci o temporali pomeridiani, specie sulle Alpi, nel Lazio, in Molise, in Campania, in Basilicata e in Calabria. Anche il Piemonte verrà coinvolto dai temporali, soprattutto domenica, sia in montagna che in pianura.

Non si tratterà di temporali di poco conto. Come si evince dagli accumuli previsti fino a domenica sera è chiaro che avremo fenomeni localmente intensi, in grado di produrre oltre 15-20 mm di accumulo in breve tempo. Trattandosi di temporali, inoltre, è probabile l'arrivo di locali forti grandinate che in tal caso riguarderebbero principalmente i settori interni e montuosi.

Questo tempo inaffidabile, soprattutto tra pomeriggio e sera, ci farà compagnia con buona probabilità anche nei primi giorni di Giugno. Al momento non si intravedono solide alte pressioni nel Mediterraneo.