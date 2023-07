Meteo week-end già pesante? Eloquenti le temperature previste

Il caldo avanza a grandi falcate verso il Mediterraneo, dove sarà protagonista indiscusso per molti giorni in questo secondo mese dell'Estate meteorologica. Farà caldo, molto caldo, già a partire dal week-end ma ma l'apice sarà raggiunto solo nel corso della prossima settimana.

Possiamo definirla, ufficialmente, la seconda intensa ondata di caldo della stagione: essa, a differenza della prima arrivata a Giugno, potrebbe durare qualche giorno in più e rivelarsi ancor più insopportabile soprattutto per gli alti tassi di umidità.

Come detto poc'anzi, i primi soffi sub-tropicali raggiungeranno l'Italia nel corso del week-end, già da venerdì in verità. Saranno le due isole maggiori le prime a fare i conti col caldo a tratti intenso.

Sabato 8 Luglio le temperature cominceranno a salire con più decisione anche sul resto d'Italia. Si notano punte di 36°C su Sardegna e Sicilia, fino a 34°C su Toscana, Lazio e a sprazzi nelle zone interne del sud. Caldo in aumento anche in Val Padana.

La giornata di domenica 9 Luglio sarà senza dubbio la più calda della settimana ma non la più calda dell'intera ondata di caldo! Le temperature sfioreranno i 36°C in Val Padana e addirittura i 38-39°C su Sardegna e Sicilia. Valori non molto diversi su Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata. Il caldo si farà sentire ovunque e anche l'umidità aumenterà rendendo l'atmosfera afosa.

L'anticiclone sub-tropicale si farà sentire anche di sera. Infatti le temperature previste alle 21 di domenica sono tipicamente tropicali, addirittura superiori ai 26°C sulle coste del centro e del sud e a ridosso dei 30°C in Val Padana.