Meteo, venti di BURRASCA su diverse regioni in settimana

Splende il Sole e le temperature sono alte su buona parte d'Italia, ma saranno le ultime ore di stabilità. Sul Nordovest le nubi sono in netto aumento, segno dell'avvicinamento di una vasta perturbazione nord-atlantica che sarà protagonista nel pieno della settimana.

Le piogge bagneranno tante regioni da nord a sud, ma il protagonista indiscusso di questa fase perturbata sarà il vento. La bassa pressione che si approfondirà sullo Stivale innescherà forti raffiche di vento a carattere ciclonico, ma prima ancora bisognerà fare i conti anche con le raffiche lineari del fronte temporalesco che investirà il nord e l'alto Tirreno nella primissima fase del peggioramento. Ma andiamo con ordine.

Tra stasera e la mattina di martedì transiterà un fronte temporalesco sul bordo orientale della saccatura. Su questo fronte confluiranno i venti tiepidi meridionali e quelli freddi occidentali. I temporali e gli acquazzoni saranno caratterizzati da forti raffiche di vento che potrebbero investire Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana. Le raffiche in questione potrebbero superare i 60-70 km/h.

Tra martedì pomeriggio e sera si attiveranno i forti venti di maestrale in Sardegna, con raffiche di burrasca forte superiori a 85-90 km/h. Nel frattempo venti di ponente e libeccio in netto rinforzo su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania. Venti più deboli altrove.

Mercoledì il maestrale sarà protagonista su tutto il centro e il sud. Raffiche ancora molto forti in Sardegna fino a 50-60 km/h, raffiche fino a 70 km/h in Puglia e Basilicata. Tramontana in Molise e Abruzzo. Venti deboli al nord Italia.

Giovedì la perturbazione abbandonerà rapidamente l'Italia, ma il vento soffierà ancora con insistenza sul Meridione e il basso Adriatico. Raffiche fino a 50-60 km/h in Puglia e Calabria ionica. Più modesto altrove fino a diventare debole al nord e in Sardegna. Il vento si attenuerà del tutto tra giovedì sera e venerdì mattina.