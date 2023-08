Meteo: si schiariscono i dubbi su Ferragosto, ecco quanto farà caldo!

Manca poco più di una settimana a Ferragosto, ma già tantissimi italiani sono in viaggio per concedersi il meritato relax. Fortunatamente le condizioni meteo volgono alla stabilità dopo la rapida perturbazione dei giorni scorsi, mentre le temperature si mantengono su valori assolutamente accettabili e gradevoli.

Questo clima fresco, tuttavia, non durerà a lungo! Dall'11 Agosto l'anticiclone africano tornerà pian piano a dettar legge nel Mediterraneo, causando un inevitabile aumento delle temperature.

Per i vacanzieri non è brutta notizia, considerando che l'anticiclone terrà ben lontane anche eventuali perturbazioni e minacciosi temporali.

Ma quanto farà caldo a Ferragosto? Come si evince dalla mappa delle temperature previste a 850 hpa (circa 1500 metri) il caldo comincerà a farsi decisamente più intenso proprio dal 15 Agosto. Si ipotizzano temperature attorno ai 20/22°C a circa 1500 metri, con picchi isolati di +24°C. Temperature del genere in quota si traducono, inevitabilmente, in temperature al suolo superiori ai 34-35°C.

Nelle aree interne del Paese sarà un Ferragosto parecchio caldo, con temperature massime fino a 37-38°C soprattutto al sud, sulle isole, Lazio e Toscana. Farà caldo anche in riva al mare, ma quantomeno le brezze riusciranno a smorzare la calura. Solo di sera l'afa potrebbe avere la meglio su pianure e coste, a causa del netto aumento dell'umidità e l'assenza di vento.

Insomma non sarà un'ondata di caldo estrema come quella vissuta a Luglio, ma avremo a che fare comunque con temperature degne di nota. Tuttavia manca poco più di una settimana, ragion per cui potremmo andare incontro a piccoli cambiamenti soprattutto sull'entità dell'ondata di caldo.