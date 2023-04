Meteo LIVE: depressione in formazione, piogge e temporali per alcune regioni

La depressione tanto discussa nei giorni scorsi sta prendendo vita proprio in queste ore nel Mediterraneo centrale, alimentata da correnti più fredde nord-atlantica in arrivo dalla Francia. Nonostante ciò possiamo ritenere che la domenica delle Palme sia trascorsa, fino a questo momento, con condizioni meteo accettabili su tante regioni.

Ovviamente questo discorso non può valere per tutte le località: ad esempio in Sardegna, Emilia orientale, basso Veneto, Trentino e molti settori interni del centro Italia sono alle prese con piogge, rovesci e temporali. Addirittura segnaliamo diverse grandinate in Veneto, Emilia Romagna, Toscana. Eloquente questa foto della grandine nel ravennate:

Ma dove ci sarà il maltempo nelle prossime ore? La depressione si muoverà gradualmente verso est, pertanto favorirà un deciso peggioramento su gran parte del sud Italia. Sarà proprio il Meridione l'obiettivo di questa ondata di maltempo. La Sicilia è già alle prese con le prime piogge, ma nelle prossime ore non escludiamo isolati forti temporali: questi, nella notte di lunedì, avvolgeranno anche la Calabria e si estenderanno in giornata anche su Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Sul resto d'Italia i fenomeni saranno molto più rari, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Da segnalare anche l'arrivo dell'instabilità, lunedì, sul Nordovest. Sui settori pedemontani e alpini tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta potremo imbatterci in accumuli di pioggia localmente superiori ai 15-20 mm.

Nel complesso si tratterà di accumuli isolati, a differenza del sud (lato ionico in primis), dove fino a lunedì sera precipiteranno piogge in maniera diffusa e localmente abbondante.