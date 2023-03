Meteo LIVE: a breve temporali e rovesci su alcune regioni, arrivano forti VENTI

La perturbazione ampiamente annunciata nei giorni scorsi è ad un passo dall'Italia e già troviamo dei fenomeni sui settori di confine occidentali. L'aria più fredda e umida nord-atlantica sta impattando sull'arco alpino dove, attraverso il fenomeno dello stau, provoca piogge e nevicate (in montagna). I settori prediletti sono quelli di confine e i versanti esteri, ma stiamo assistendo a dei locali sconfinamenti delle precipitazioni su Valle d'Aosta e Val di Susa, come si evince dallo scatto radar della Protezione Civile.

Buona parte del Nordovest, tuttavia, resterà ai margini delle precipitazioni degne di nota essendo sotto vento alle correnti occidentali, eccezion fatta per la Liguria centro-orientale che già è alle prese con nubi e piogge (specie a ridosso dei rilievi). All'aumentare dell'instabilità, tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno potrebbe coinvolgere Piemonte e Lombardia occidentale, ma il tutto sarà molto disorganizzato e fugace.

Discorso diverso per il resto del nord, in riferimento particolare al Nordest, che potrebbe assistere a fenomeni più estesi e molto più intensi, anche a carattere temporalesco. Trentino alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia potrebbero fare i conti con temporali e locali grandinate. Accumuli fino a 40-50 mm, a macchia di leopardo, sono attesi sulle Alpi orientali.

Entro sera qualche rovescio o temporale potrebbe estendersi anche in Toscana. Ma tra i protagonisti del maltempo ci sarà il vento, che da stasera soffierà con forza su Sardegna, mar Ligure, Toscana, alto Adriatico. Nella mappa sottostante si notano raffiche di burrasca verso le coste della Versilia, le quali potrebbero creare qualche disagio. Venti di libeccio in rinforzo anche lungo l'Appennino fino in Basilicata.

Il maltempo domani si sposterà tra centro e sud, ma sarà sempre il vento forte di ponente il vero protagonista di giornata. Le piogge saranno sparse e solo localmente più forti. Le isole maggiori resteranno al di fuori delle precipitazioni, mentre il vento sarà molto forte.