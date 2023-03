Meteo, il ciclone non molla la presa: tutta la pioggia prevista fino a domenica!

Il ciclone intrappolato nel Mediterraneo centrale avrà ancora molto da dire fino al termine della settimana. Pensate che nelle ultime ore si è ulteriormente intensificato ad est della Sardegna, dando una parvenza di un classico ciclone simil-tropicale, con un nitido occhio ciclonico attorno al quale ruotano sistemi nuvolosi. Per parlare di ciclone simil-tropicale, però, occorrerebbero ulteriori sviluppi ed evoluzioni dell'intero vortice, cosa decisamente non facile in questo periodo dell'anno.

Questa depressione sta favorendo la risalita di un flusso molto umido e ricco di precipitazioni sulle regioni settentrionali. Le piogge stanno bagnando parecchie località del nord, un toccasana dopo le altre piogge arrivate lo scorso week-end. Inoltre registriamo anche nevicate sulle colline del nord, a sprazzi fino in pianura in Emilia Romagna!

Nei prossimi giorni il maltempo sarà protagonista principalmente al centro e al sud, mentre da domani avanzerà un graduale miglioramento su tutto il nord. La depressione, infatti, resterà ancorata sul medio-basso Tirreno e apporterà le precipitazioni più significative proprio sulle isole maggiori e le coste tirreniche.

La mappa degli accumuli totali previsti fino al termine della settimana, su base ECMWF, propone piogge degne di nota in Sardegna, specie sull'olbiese, con picchi di oltre 80-90 mm. Accumuli oltre 30-40 mm sulle coste tirreniche, in Calabria e sul Salento. Anche il medio Adriatico riceverà discreti accumuli di pioggia. Le precipitazioni che notate al nord sono previste tutte tra oggi e le prime ore di giovedì.

Anche il modello americano GFS concorda in larga parte con l'europeo. Troviamo piogge più abbondanti sulle isole maggiori con picchi superiori ai 90 mm. Piogge anche su Salento e medio Adriatico con accumuli interessanti.