Meteo fine settimana: dalla pioggia all'alta pressione?

Vi avevamo parlato nei giorni scorsi di un possibile nuovo peggioramento nel week-end, il quale avrebbe seguito l'ondata di maltempo che in queste ore affluendo nel Mediterraneo e che porterà altre piogge nelle prossime ore. Mentre la prima perturbazione è andata in porto, la seconda invece rischia seriamente non giungere a destinazione.

Gli ultimi aggiornamenti, decisamente più affidabili rispetto a quelli di qualche giorno fa, palesano un'evidente difficoltà nell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica nel periodo tra 19 e 21 marzo. Questa si fionderà, con alta probabilità, su Spagna e Francia per poi sprofondare fin sull'Africa nord-occidentale. Insomma il maltempo potrebbe colpire l'Algeria settentrionale e il Marocco, con temporali anche di forte entità nel deserto sahariano.

E in Italia? Con una dinamica di questo tipo è lecito attendersi un rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, in particolare al centro e al sud nei giorni di sabato, domenica e lunedì. Il Sole splenderà su buona parte della penisola, eccezion fatta per addensamenti più presenti al nord e l'alto Tirreno: saranno nubi legate alla perturbazione appena citata, ma essendo questa troppo lontana non ci saranno precipitazioni significative. Qualche piovasco sarà plausibile, tra sabato e domenica, in Liguria, l'Appennino settentrionale e a sprazzi sulle Alpi. Il clima sarà gradevole ovunque:

La tendenza è confermata anche dalla media degli scenari del modello americano GFS, praticamente sovrapponibile con la media del modello europeo ECMWF.

Ovviamente questo cambio di rotta del week-end non esclude anche altre potenziali perturbazioni atlantiche nell'ultima decade di marzo, che continua a mantenersi molto interessante e dinamica.