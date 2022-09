Meteo: dove potrebbe cadere la PIOGGIA fino a mercoledì 21 settembre?

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di mercoledi 21 settembre:

Notiamo una zona di alta pressione posizionata sull'Europa centrale. Sul suo fianco destro scenderanno correnti fresche dirette essenzialmente verso l'Europa orientale, ma che lambiranno anche la nostra Penisola, specie il versante adriatico e il meridione. Sarà su queste zone che avremo una maggiore probabilità di rovesci; nulla di organizzato, ma qualche piovuta non mancherà nel corso dei prossimi due giorni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 20 settembre:

Piovaschi o rovesci sono attesi tra l'Abruzzo, il Molise e il restante meridione ad eccezione della Calabria e della Sicilia. Si tratterà di precipitazioni locali ed alternate a momenti asciutti e soleggiati. Su tutte le altre regioni avremo tempo stabile, senza nessun fenomeno.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di mercoledi 21 settembre:

Rovesci sparsi tra la Sicilia centro-orientale e il sud della Calabria. Qualche piovasco sarà possibile anche in Abruzzo. Nubi sparse al nord, specie in prossimità dei rilievi, ma senza fenomeni, per il resto tempo stabile.

Temperature in genere gradevoli su tutta l'Italia, un po' fresche al mattino e sotto eventuali rovesci.

