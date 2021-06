METEO | Caldo sempre più intenso, oggi possibili forti temporali di calore

Un lievissimo indebolimento dell'anticiclone in quota, caratterizzato più che altro da un lieve indebolimento del geopotenziale, sta favorendo l'incursione di aria leggermente più fresca dall'est Europa verso l'Italia.

Questo passaggio si traduce nella formazione di isolati ma forti temporali pomeridiani, che nelle prossime ore potranno colpire alcune località della nostra penisola.

Nel frattempo, però, il caldo si intensificherà ulteriormente visto che la corrente d'aria dominante resta quella sub-tropicale, destinata a diventare eccezionale nel week-end.

METEO 16 GIUGNO 2021 | Giornata stabile su quasi tutta Italia, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio isolati temporali di calore in arrivo nelle zone interne e sui monti, specie sull'arco alpino e l'Appennino centro-settentrionale. Possibilità di temporali intensi nelle aree interne della Toscana, sul basso Piemonte e le Alpi Marittime. Rovesci e temporali isolati anche nel nuorese, bassa Lombardia, Emilia occidentale e Alpi nord-orientali.



Caldo che si farà sentire su tutto il lato tirrenico e in pianura Padana, con massime spesso superiori ai 30°C, con picchi locali di 33-34°C. Qualche grado in meno sul versante adriatico.