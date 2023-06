Meteo: arriva il fresco MAESTRALE su diverse regioni!

Tra oggi e domani mattina vivremo gli ultimi momenti di caldo intenso e afoso, specie al sud dove ancora adesso troviamo un solido campo di alta pressione sub-tropicale. Un fronte fresco proveniente da nord-ovest sta attraversando l'Italia e sarà proprio questo il responsabile di un netto calo termico col passare delle ore.

La spallata alle temperature arriverà a tutti gli effetti tra sabato pomeriggio e domenica, quando su molte regioni la colonnina di mercurio precipiterà di ben 10°C e probabilmente anche qualcosa in più! Ci riferiamo soprattutto al versante adriatico e al sud, dove tornerà il gradevole vento di maestrale.

Le prime deboli raffiche di vento arriveranno questo sabato sul medio-basso Adriatico: saranno fondamentali per spazzar via le prime sacche di aria calda e umida dai bassi strati oltre che le nubi di polvere sahariana che ancora aleggiano in alta quota. Le temperature, infatti, scenderanno vistosamente da sabato pomeriggio.

Il calo termico sarà ancora ancor più vistoso nella notte tra sabato e domenica! Eloquenti le temperature minime, inferiori ai 20°C su gran parte d'Italia. Nelle zone interne del centro e in Val Padana si notano minime anche inferiori ai 16°C.

Il vento di maestrale si intensificherà ulteriormente nel corso di domenica. Nella mappa possiamo notare la presenza di raffiche da nord-ovest (maestrale) su tutto il medio-basso Adriatico, specie sulla Puglia. Qualche veloce raffica potrebbe soffiare anche sulle coste tirreniche, in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Questi venti settentrionali manterranno il clima gradevole e cacceranno via la calura sub-tropicale.

Le temperature massime di domenica saranno miti al centro e al sud, un po' più calde solo in Val Padana, coste tirreniche e isole maggiori.