Meteo: ancora correnti orientali sull'Italia: dove potrebbe piovere GIOVEDI e VENERDI?

L'apice di questa breve sfuriata fresca sull'Italia è previsto per la mattinata di domani, giovedi 22 settembre. Queste sono le temperature a 1500 metri attese sulla verticale italica alle 8 di domani mattina:

Sul nord-est e sul medio Adriatico sono previsti 4° alla medesima quota. Tra 5 e 8°, sempre a 1500 metri, sul resto d'Italia ad eccezione delle due Isole Maggiori dove avremo temperature più alte. Avremo quindi una mattinata davvero frizzante specie al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

Sul fronte dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di giovedi 22 settembre:

Al nord ultimi addensamenti al mattino in prossimità delle aree montuose, poi migliora; stessa cosa sul versante adriatico. I rovesci potrebbero invece interessare la Sardegna, la Sicilia e il sud della Calabria dove potrebbe esserci anche qualche temporale. Sul resto d'Italia tempo soleggiato e ventilazione orientale in lenta attenuazione.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di venerdi 23 settembre:

Ancora qualche rovescio tra il sud della Calabria, l'est della Sicilia e il sud della Sardegna, per il resto tempo soleggiato e temperature in ripresa.

