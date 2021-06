METEO A 7 GIORNI: ancora TEMPORALI su alcune regioni, poi il rinforzo dell'alta pressione

Una circolazione di venti freschi ed instabili in arrivo dai quadranti nord-orientali interessa lo stivale italiano, favorendo le condizioni ideali allo sviluppo di nubi cumuliformi durante il pomeriggio lungo i rilievi montuosi. Trasportati dalle correnti da nord-est, alcuni di questi temporali riescono poi a raggiungere le località della Pianura Padana, nonchè i versanti costieri tirrenici, dando luogo a pomeriggi di tempo burrascoso. Queste condizioni atmosferiche ci accompagneranno almeno fino al prossimo venerdì 11 giugno, con l'instabilità che andrà però a concentrarsi sempre più sulle regioni del centro e del sud, mentre al nord i temporali si faranno via via più sporadici.

L'arrivo del fine settimana segnerà un deciso rinforzo del campo anticiclonico presente sull'ovest Europa. L'anticiclone riceverà nuovi contributi di aria calda subtropicale che ne favoriranno l'espansione verso l'Europa centrale. Nel fine settimana (sabato 12, domenica 13) risentiranno di questa espansione anticiclonica anche le nostre regioni settentrionali e in parte quelle centrali. Su questi settori il rischio di temporali diventerà meno probabile, con fenomeni sempre più isolati e circoscritti ai rilievi montuosi più interni. Di pari passo le temperature saranno soggette ad un rialzo, con valori massimi che entro domenica 13 avranno già raggiunto la soglia dei +30°C nelle zone pianeggianti interne.

Analisi in quota del modello americano GFS riferita a domenica 13 giugno:

All'inizio della prossima settimana l'alta pressione tenterà di espandersi in maniera più decisa anche verso le regioni del sud Italia e la penisola balcanica. Giornate di tempo soleggiato ed un incipiente rialzo delle temperature conquisterebbero anche questi settori. Di pari passo la temperatura si porterebbe entro i valori tipici dell'estate, con caldo anche intenso durante le ore pomeridiane sulle località pianeggianti interne.

>>> Ecco dove si soffrirà di più il caldo



Questa previsione resta da confermare ma le sue probabilità di successo appaiono via via crescenti. Analisi in quota del modello europeo riferita a martedì 15 giugno:





Sintesi previsionale da giovedì 10 a giovedì 17:



Giovedì 10 ancora con rischio di temporali lungo la dorsale alpina e appenninica. Sconfinamenti possibili sulle pianure del Triveneto, sul medio e alto versante tirrenico. Variabile altrove. Temperature in lieve ripresa al nord.



Venerdì 11 temporali pomeridiani su Alpi e Appennino, con fenomeni più oganizzati al sud. Più sole sulle pianure e lungo le coste. Temperature in lieve ripresa.



Sabato 12 migliora il tempo al centro e al nord, ancora instabile con rischio di temporali pomeridiani al sud. Ripresa termica.



Domenica 13 soleggiato e caldo con spunti temporaleschi sui rilievi.



Lunedì 14 soleggiato e caldo, residua instabilità al sud.



Martedì 15 soleggiato con caldo anche fastidioso al centro e al nord. Residua instabilità al sud.



Mercoledì 16 soleggiato con caldo fastidioso nelle zone interne. Spunti temporaleschi sui rilievi più interni.



Giovedì 17 soleggiato con temperature elevate.