MetÃ  settimana: irrompe il FREDDO, confermate piogge e NEVICATE su alcune regioni

Le fredde correnti nord-orientali, di origine artico-continentale, raggiungeranno il Mediterraneo proprio nel pieno della settimana Santa. Tra martedì e giovedì le temperature scenderanno ovunque fino a scendere di gran lunga sotto le medie del periodo.

Sul versante adriatico, quello più esposto alle correnti nord-orientali, le temperature potrebbero scivolare sotto le medie di ben 8-9°C tra martedì, mercoledì e giovedì. Parliamo praticamente di temperature pienamente invernali!

Questo colpo di coda invernale non passerà inosservato: le correnti fredde nord-orientali scaveranno una perturbazione sul basso Tirreno nella giornata di mercoledì, la quale tenderà a dirigersi velocemente verso est. Insomma ci saranno delle precipitazioni prevalentemente su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Molise e Abruzzo. Sul resto del centro e del nord avremo tempo più asciutto, ma considerando che proprio sul centro-nord stazionerà il nucleo molto freddo in quota, è probabile la formazione di rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane di mercoledì (e poi anche giovedì).

Questi fenomeni saranno molto sparsi e relegati principalmente ai settori interni di Marche, Emilia Romagna, Veneto, Trentino alto Adige, Friuli. In caso di rovesci, potremo osservare fiocchi di neve a quote di circa 500-700 metri, piuttosto basse per il mese di Aprile.

Nevicate un po' più consistenti potrebbero interessare Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria: la quota neve sarà attorno ai 600-700 metri in Abruzzo, Marche, Lazio, 700-900 metri in Molise, 1000 metri tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Insomma l'Appennino potrebbe ricevere altri preziosi accumuli nevosi, seppur non parlicolarmente consistenti.