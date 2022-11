MALTEMPO: tra venerdì e sabato MOLTA PIOGGIA su alcune regioni

Il treno delle perturbazioni atlantiche non si fermerà nei prossimi giorni. Dopo una tregua nella giornata di giovedi, una nuova perturbazione si farà sotto sull'Italia tra venerdi e sabato, portando maltempo soprattutto al centro e al sud, unitamente ad un calo delle temperature.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 18 novembre:

Al nord arriveranno piogge deboli o pioviggini specie sul settore centro-orientale, mentre al nord-ovest i fenomeni saranno assenti. Lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna occidentale andranno in scena rovesci di pioggia e qualche temporale. Fenomeni invece probabilmente assenti tra l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Sicilia centro-orientale e l'est della Sardegna. Clima ventoso per venti occidentali e mari in condizioni non ottimali, specie lungo le coste del Tirreno ed i bacini prospicienti la Sardegna.

La giornata peggiore sembra essere sabato 19 novembre. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata suddetta:

Il settentrione verrà quasi sicuramente saltato dai fenomeni a parte qualche rovescio sulla Romagna. Saltata anche l'alta Toscana. Su tutte le altre regioni maltempo con piogge e rovesci sparsi più intensi tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Meno frequenti i fenomeni sulle estreme regioni meridionali.

Clima ventoso e più freddo ovunque con i mari in condizioni non ottimali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

