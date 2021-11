MALTEMPO INVERNALE in terza decade, pioggia e NEVE su molte regioni

A ppare confermato nella seconda metà della settimana un graduale rinforzo dell'alta pressione sul Vecchio Continente. Il campo anticiclonico in espansione verso l'Europa centrale farà sentire la sua influenza a partire dalle regioni settentrionali già entro giovedì 18 novembre. Tra venerdì 19 e sabato 20 ci sarà finalmente una tregua del maltempo anche al centro e soprattutto al sud. Il prossimo weekend trascorrerà sostanzialmente tranquillo, con prevalenza di tempo soleggiato e temperature in rialzo lungo le coste e sui rilievi. L 'alta pressione avrà tuttavia una durata circoscritta allo spazio di pochi giorni; l'inizio della prossima settimana segnerà lo sviluppo di una nuova, importante circolazione di bassa pressione sull'Europa.

La Penisola Scandinava diventerà sede di una massa di aria molto fredda dalle caratteristiche prettamente invernali. Molti modelli confermano già adesso lo sviluppo di una perturbazione sull'Europa centro-occidentale, con tempo in peggioramento al nord e lungo i versanti tirrenici già da domenica sera e poi ancor più lunedì 22 e martedì 23. Ecco la probabilità di pioggia calcolata dal modello americano per lunedì prossimo, con piovaschi soprattutto per i versanti tirrenici:



Le manovre più interessanti si compieranno tuttavia nell'ultima settimana del mese. Viene confermato già da alcuni aggiornamenti lo spostamento del cuore caldo e stabile dell'alta pressione verso l'oceano Atlantico settentrionale, contestuale ad una importante discesa di aria fredda verso l'Europa centrale. Dallo sviluppo di un'ampia saccatura il tempo sarà in peggioramento anche in Italia, con aumento del rischio di pioggia e nevicate probabili in montagna. Ci sarebbe spazio anche per una riduzione delle temperature più sensibile al nord.



Media Ensemble degli scenari calcolata dal modello americano per giovedì 25 novembre:







A nalisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 26 che sostanzialmente CONFERMA quanto viene visto dalle medie ensemble del modello americano, rendendo la previsione molto probabile nelle sue linee generali:

Da segnalare temperature inferiori alla norma su mezza Italia intorno al 26 novembre, specie al nord, come si può vedere dalla mappa successiva:







CONCLUSIONI. Si affaccia sull'Europa una fase atmosferica caratterizzata da elevata dinamicità. Gli anticicloni in questo ambiente movimentato troveranno poco spazio e saranno al contrario frequenti le situazioni di tempo instabile che coinvolgeranno anche l'Italia. Superata la breve fase anticiclonica a cavallo tra domani, giovedì 18 e domenica 21 novembre, la nuova settimana si aprirà con tempo in peggioramento. Piogge al nord e lungo i versanti tirrenici molto probabili tra lunedì 22 e martedì 23.