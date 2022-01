MALTEMPO e NEVE in arrivo sull'Italia: vi diciamo DOVE e QUANDO

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra domenica 9 e lunedi 10 gennaio:

Notiamo una depressione fredda presente sulle regioni meridionali italiane e il ventaglio di correnti molto fredde tra nord e nord-est che abbraccerà praticamente tutta l'Italia. Una situazione da maltempo severo per le nostre regioni adriatiche, le aree interne e il meridione, dove la neve potrebbe cadere a quote molto basse, localmente anche in pianura.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco della giornata di domenica 9 gennaio in Italia:

Completamente saltate le regioni settentrionali ad eccezione dei settori alpini confinali e la Val d'Aosta, dove nevicherà fino ai fondovalle. Sul resto d'Italia le piogge saranno presenti al mattino sulle regioni centrali con quota neve inizialmente sui 1000 metri, ma in brusco crollo con l'ingresso delle correnti fredde settentrionali dopo mezzogiorno.

Nel pomeriggio estensione del maltempo anche al sud e quota neve in calo fino a 100-200 metri tra Marche, Umbria orientale e Abruzzo con possibile pioggia mista a neve fin sulle coste nei rovesci più forti.

Quota neve in calo tra pomeriggio e sera fino a 400-600 metri su Molise e Puglia Garganica, 800-1000 metri tra Calabria e nord Sicilia. Dove non nevicherà, avremo rovesci e temporali localmente accompagnati dalla grandine. Rovesci saranno probabili anche sulla Sardegna. Ventilazione in progressivo rinforzo da nord, mari in cattive condizioni e temperature in crollo.

Questa invece è la situazione attesa in Italia per l'intera giornata di lunedi 10 gennaio:

Maltempo sulle regioni adriatiche e nelle aree interne con neve sopra i 200-300 metri tra Marche e Abruzzo, 400-600 metri sul meridione peninsulare, 800 metri sulla Sicilia settentrionale. Rovesci in attenuazione sulla Sardegna, per il resto tempo buono, ma ventoso e freddo.

Nell'arco della giornata i fenomeni dovrebbero lentamente attenuarsi e la quota neve alzarsi leggermente.

