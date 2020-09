MALTEMPO: che vortice "old style" in arrivo da giovedì 24!

Certamente non è destinato a sfondare completamente nel Mediterraneo (e meno male, altrimenti sai che disastro a settembre) ma il vortice che transiterà su mezza Europa nel corso della prossima settimana è destinato a lasciare il segno.



Il movimento del suo "core" è previsto dal Regno Unito al Mar di Norvegia, poi in traslazione tra giovedì 24 e domenica 27 settembre dal Baltico alla Russia e in successivo allontanamento verso levante.



Esso è accompagnato e seguito da una massa d'aria sensibilmente più fresca di quella che ristagna da settimane sul bacino del Mediterraneo. Guardate la sua posizione nella giornata di giovedì 24 settembre secondo il nostro modello, ben strutturata in quota e sin sul centro Europa anche al suolo:

Fenomeni temporaleschi molto intensi sono attesi tra il nord e il centro del nostro Paese, con il mare che darà un notevole supporto allo sviluppo di celle "lineari" molto insidiose ed insistenti per ore su limitate fasce di territorio.

La posizione successiva, quella di sabato 26 settembre, che vedete qui sotto, ci esporrà all'inserimento di tutto il malloppo di aria fresca in discesa dal nord Atlantico, che comporterà un calo termico sensibile su gran parte del comparto occidentale e centrale europeo ma anche sul nostro Paese, almeno al settentrione e al centro, sull'alto Adriatico, al centro e sulla Campania previsti ancora forti temporali, mentre schiarite interverranno al nord-ovest, che finirà sottovento: