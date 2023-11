MALTEMPO: ancora PERTURBAZIONI a RAFFICA sul nostro Paese

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per avere un colpo d'occhio sul tempo in Europa nelle ultime ore:

L'alta pressione che doveva presentarsi sull'Italia a metà di questa settimana è stata smantellata dalle nuove elaborazioni. Al suo posto resterà attivo un flusso di correnti occidentali che da qui a venerdi indirizzerà sulla nostra Penisola altre due perturbazioni: la prima piuttosto debole ci interesserà nella giornata di martedi e la seconda più intensa giovedì.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 7 novembre:

Ancora correnti occidentali, ma meno intense rispetto ai giorni scorsi con moto ondoso in calo sui nostri mari. Tuttavia avremo ancora condizioni di estrema variabilità con piovaschi o brevi rovesci più probabili al nord e sul Tirreno, oltre alla Sardegna. Tempo piiù asciutto al sud ad eccezione della Campania.

Quadro termico invariato rispetto a ieri. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori attorno alle medie del periodo al nord, ancora superiori al centro e soprattutto al meridione, dove si avranno punte di 26° in Sicilia e 25° in Calabria.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni per l'intera giornata di domani, martedi 7 novembre:

La prima perturbazione interesserà soprattutto il basso Lazio e la Campania con rovesci anche temporaleschi. Rovesci anche sulla Sardegna e sui settori centro-orientali del settentrione anche se si tratterà di precipitazioni sporadiche, per il resto tempo asciutto.

