Le PIOGGE per i prossimi 10 giorni: il NORD sale in cattedra!

Il risveglio vegetativo della natura nel periodo primaverile necessita della giusta dose di pioggia per poter essere rigoglioso.

Al netto delle gelate tardive che sono sempre dannose per le colture, ora si aspetta che il cielo innaffi la terra con le sue provvidenziali gocce, soprattutto al nord.

Le prospettive per i prossimi giorni sono incoraggianti da questo punto di vista, anche in zone dove la pioggia non cade da diverso tempo. Ecco la mappa che sancisce i millimetri previsti per i prossimi 10 giorni in Italia:

Come diciamo sempre, il millimetraggio non deve essere preso come oro colato, ma serve solo per dare un'indicazione delle aree che riceveranno più pioggia.

Tra i 100 e i 120mm sono attesi sulle Alpi centro-occidentali e in Liguria, 100-110mm sull'alta Toscana, tra i 60 e gli 80mm sulla Pianura Padana e 80mm sull'alto Lazio.

Pioverà anche al sud, ad eccezione delle aree estreme; circa 30mm sono attesi sulla Campania.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località