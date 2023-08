La tregua dal caldo intenso: ecco le temperature della prossima settimana!

L'aria si è rinfrescata finalmente su tutta Italia, senza distinzioni significative da nord a sud. Le temperature, infatti, sono scese fin sui 23-25°C su gran parte del centro e del sud. Solo sul Nordovest rilieviamo massime fino a 29-30°C, ma si tratta di caldo relativamente secco. Addirittura laddove sussistono nubi e piogge la temperatura fatica a superare i 18-20°C.

Ma quanto durerà questa frescura? Gli aggiornamenti meteo diventano sempre più chiari su questa tematica: la prima parte della prossima settimana si rivelerà gradevole su tutta Italia, sia di giorno che di notte. Tralasciando qualche isolato picco sui 29-30°C, perlopiù nelle aree interne con aria molto secca, ci ritroveremo in un ambiente gradevole e mite. Avremo temperature generalmente comprese tra i 24 e i 28°C in pieno giorno, mentre di notte si scivolerà sotto i 20°C con gran facilità.

La settimana comincerà con temperature gradevoli e addirittura inferiori alle medie del periodo su tante regioni:

Davvero notevoli le temperature minime previste nella notte di martedì. Possiamo scorgere valori fino a 12°C in Val Padana, ancor più in basso nelle valli alpine e prealpine. Minime a una cifra anche in Appennino centrale.

Nel pomeriggio di martedì le temperature saranno molto simili al giorno precedente. Insomma assolutamente gradevoli da nord a sud.

Per ritrovare un po' di caldo, ma comunque senza eccessi, bisogna arrivare a giovedì 10 Agosto. Da questo giorno in poi avremo un costante aumento termico grazie al rinforzo dell'anticiclone africano. Le massime potranno superare i 30°C in Val Padana e localmente nelle zone interne del sud.