La PERTURBAZIONE della DISCORDIA: arriva la PIOGGIA o no?

In bella mostra la perturbazione che sta facendo letteralmente impazzire i modelli...eccola!

Questo corpo nuvoloso non riesce ad essere "digerito" dalle elaborazioni che a meno di 48 ore dalla scadenza previsionale fanno ancora fatica ad individuare le aree dove pioverà, ma soprattutto SE potrà piovere.

Solo 20 anni fa questa sarebbe stata una perturbazione con piogge democratiche e ben distribuite in Italia...una classica perturbazione di inizio primavera come non se ne vedono da molto tempo. Oggi invece il sistema frontale deve superare tanti "ostacoli altopressori" e la risultante piovosa di questo sistema sarà comunque misera sul nostro Paese.

Quale sarà il destino di questo annoso corpo nuvoloso? Beh, l'alta pressione lo indebolirà (come sempre, del resto), ma qualcosa potrebbe passare. Il problema sta nel fatto che non vi sia uno straccio di collimazione modellistica già a 48 ore dalla scadenza previsionale, una cosa davvero imbarazzante.

Secondo il modello europeo, le piogge ed i rovesci potrebbero impegnare parte del nord e della Toscana nell'arco di domenica 19 marzo; ecco la mappa:

Secondo il modello nostrano, si tratterebbe anche di rovesci di discreta fattura tra Liguria e Toscana, con un pennacchio piovoso che potrebbe raggiungere anche la Lombardia, dove il modello contempla la possibilità di piogge deboli.

Il modello americano e per il medesimo lasso temporale, non vede assolutamente nulla di tutto ciò e contempla un clima asciutto ed in parte anche soleggiato sulle medesime aree.

La cosa imbarazzante è che il modello americano contempla anche lui le piogge, ma spostate di 24-36 ore in avanti, ovvero nella giornata di lunedi 20 marzo; ecco la mappa:

La cosa buffa è che per lunedi, il modello americano ricalchi quasi per filo e per segno la previsione del modello europeo, ma inerente a domenica. E' palese che vi sia molta confusione tra gli elaborati.

IL NOSTRO PARERE: la possibilità che possa piovere domenica sulla Lombardia è molto bassa, attorno al 15%, mentre sulla Liguria e la Toscana si attesta tra il 55 e il 60%. E' probabile che qualche precipitazione ci sia nell'arco della giornata festiva su queste due regioni, ma non intensa come contemplato dal modello europeo. Per lunedi invece è solo il modello americano a prevedere pioggia, di conseguenza risulta poco credibile nella sua previsione.

