L'ESTATE ad ottobre: inizio settimana prossima con 26-27° a portata di mano su alcune regioni

Tra lunedi 17 e martedi 18 ottobre l'alta pressione raggiungerà la fase di massima potenza. La vediamo raffigurata nella media degli scenari del modello americano valida per la notte su martedi 18 ottobre:

I geopotenziali al suo interno saranno da mese di luglio, mentre le temperature al suolo saranno paragonabili al mese di giugno. Di autunno non vi sarà traccia se non per le nebbie che potrebbero interessare alcune aree pianeggianti del nord nelle prime ore del mattino.

Veniamo ora al quadro termico. La seconda mappa mostra i valori previsti al suolo per le ore 16 di lunedi 17 ottobre:

Termometro a 26° sull'Emilia Romagna, la Toscana, la Sardegna e la bassa Lucania. 25° sulla Lombardia, il Foggiano, la Campania e la Sicilia. Altrove valori ben al di sopra dei 20°.

La giornata più calda, dove non si escludono record al rialzo per il mese di ottobre, sarà martedi 18 ottobre:

Nelle regioni cerchiate in rosso sarà PIENA ESTATE con punte di 26-27°. Molti anche i 25° tra cui il Piemonte, la Sicilia, la Campania e la bassa Lucania. Altrove temperature ben al di sopra dei 20°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

