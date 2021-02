L'esordio dell'IRRUZIONE FREDDA: ecco chi vedrÃ  subito la NEVE anche in pianura!

Lo vedete qui sopra: sono le temperature previste nella tarda serata di giovedì a 1500m sull'Italia:

Il freddo giocherà d'anticipo. Arriverà probabilmente qualche ora prima del previsto. Del resto quello che sta succedendo oltralpe è qualcosa di notevole e prima poi, pur con tutti i disturbi che l'Atlantico riesce sempre a portare da ovest, uno sbuffo gelido doveva pur mettersi in moto anche verso di noi.



E non si tratterà di uno sbuffo trascurabile ma di una vera e propria 3 giorni di passione con l'aria fredda che dilagherà soprattutto al nord e in Adriatico. Seguiamo però in questa sede la fase embrionale dell'irruzione, che prenderà il via entro giovedì sera sul nord-est e sul medio Adriatico, attivando venti di Bora e grecale gelidi in Valpadana e su Marche ed Abruzzo. Eccoli:

Il contrasto termico che verrà a realizzarsi porterà probabilmente veloci "momenti nevosi" cioè fiocchi sparsi svolazzanti a cadere in modo irregolare anche sul catino padano e soprattutto a ridosso dei rilievi emiliani prima e piemontesi poi in serata, così come su quelli marchigiani ed abruzzesi, come si nota nella mappa qui sotto:

Nel corso di venerdì l'irruzione fredda insisterà ancora al nord e sul medio Adriatico, mentre da ovest giungerà un'onda depressionaria che finirà per interagire con questa massa d'aria, favorendo un'ulteriore intensificazione del freddo e nevicate lungo la dorsale appenninica a quote prossime al litorale in Adriatico ma anche sulla Toscana , in media sui 500m sul Lazio, come si vede in questa mappa precipitativa attesa nella notte su sabato, dove si scorgono anche nevicate per effetto stau sull'ovest del Piemonte (spolverata su Torino) e diverse nevicate su molte città dell'Appennino centrale (Perugia, Siena, Arezzo, L'Aquila, Macerata, Urbino, giusto per citarne alcune):

Nel frattempo il freddo macinerà km verso ovest ed infatti ecco le prime punte di -10°C nella serata di venerdì, naturalmente a 1500m: