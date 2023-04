L'alta pressione sub-tropicale per tre giorni, guardate che TEMPERATURE!

Non ci sono più dubbi sull'arrivo dell'anticiclone africano nel Mediterraneo nel corso della settimana. Non sarà un anticipo d'estate e non sarà una figura opprimente e duratura come spesso ci ha abituati negli ultimi tempi. Ciò non toglie, però, che le temperature saliranno e il tempo sarà stabile ovunque.

Già da mercoledì saranno evidenti gli effetti dell'anticiclone in rinforzo su tutta Italia, ma la totale stabilità arriverà tra giovedì 27 e sabato 29. Saranno tre giorni soleggiati e molto miti, a tratti caldi con temperature superiori alle medie del periodo. Il cuore dell'anticiclone, quello che avrebbe certamente portato condizioni davvero estive, resterà confinato su Algeria, Marocco e Spagna.

Ma quanto saliranno le temperature? Giovedì l'aumento termico sarà ancora di poco conto. Tuttavia le massime potranno sfiorare i 22-23°C su gran parte dei settori interni da nord a sud, con qualche picco di 24°C in Sardegna.

Venerdì 28 Aprile avremo un ulteriore incremento delle temperature. Massime fino a 24°C in Val Padana e zone interne di Marche, Abruzzo, Puglia settentrionale e Sicilia. Fino a 26-27°C probabili in Sardegna, più esposta all'anticiclone africano.

Probabilmente la giornata più calda della settimana sarà quella di sabato 29 Aprile, quando le temperature potranno sfiorare i 26-27°C in Val Padana, nelle zone interne della Puglia e della Basilicata e addirittura i 28-29°C in Sardegna. Saranno temperature simil-estive. Sulle coste, invece, avremo temperature più basse e più in linea alle medie del periodo.