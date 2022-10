L'alta pressione sferrerà un PUGNO nello STOMACO all'autunno italico

Possiamo chiamarla "ottobrata", ma l'alta pressione che ci interesserà durante questa settimana non avrà nulla di autunnale, anzi, su alcune regioni le temperature torneranno su standard tardo estivi. Un vero e proprio pugno nello stomaco alla stagione autunnale che sembrava partita in quarta, anche se molte aree della nostra Penisola sono ancora a secco per quanto riguarda la pioggia.

Questa situazione durerà fino al prossimo week-end, poi forse si avrà un cambiamento sul finire della prima decade ottobrina.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 5 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Potremo parlare di "gran sole" su quasi tutta l'Italia. Un po' di nubi basse, magari associate a nebbie al mattino, saranno presenti sulle pianure del nord. Nubi basse (Maccaja) anche sul Golfo Ligure e velature sulla Sardegna. Per il resto soleggiamento ottimo.

Anche sul fronte termico, sarà autunno solo sulla carta. La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di mercoledi 5 ottobre:

Punte di 26° sulla Sardegna, 25° sulla Pianura Padana centro-orientale e sulla Sicilia. Per il resto temperature nel complesso gradevoli.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di giovedi 6 ottobre:

Piena estate in Sardegna, con 27°. Caldo anche su Umbria, Lazio e bassa Lucania con 26°; 25° sulla Pianura Padana orientale, sul Foggiano e la Sicilia occidentale. Si tratta di valori che si dovrebbero registrare nei primi giorni di settembre...!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località