L'acme del MALTEMPO della prossima settimana? Tra giovedì 24 e sabato 26 settembre

Un vortice ciclonico molto profondo per la stagione si collocherà sul nord Europa, andando gradualmente ad influenzare anche le nostre regioni, determinando non solo il passaggio ripetuto di impulsi instabili ma anche un significativo calo termico, che andrà materializzandosi soprattutto tra venerdì 25 e sabato 26 settembre.



Tra giovedì 24 e venerdì 25 la saccatura entrerà stretta a ridosso delle regioni settentrionali e centrali, favorendo rovesci e temporali più intensi, associati a locali grandinate, colpi di vento e spruzzate di neve sulle Alpi, guardate la mappa proposta per le prime ore di venerdì dal modello canadese GEM:

Ed ecco le conseguenze a livello di anomalia termica previste per sabato 26 settembre alle ore 8 del mattino a 1500m. Su tutta Italia, ma anche su gran parte dell'Europa centro occidentale, specie sulla Francia, i valori risulteranno inferiori alle medie del periodo di alcuni gradi, dopo un lungo periodo di anomalia positiva, è sicuramente una notizia, guardate: