IRRUZIONE ARTICA: crollo termico di oltre 10 gradi in poche ore ad inizio settimana

Apprestiamoci a vivere importanti sbalzi di temperatura nei prossimi giorni, in particolare al centro e al sud dove si alterneranno masse d'aria totalmente diverse che faranno impennare, crollare e nuovamente impennare la colonnina di mercurio.

In poche ore vivremo due stagioni differenti: dapprima l'anticipo di primavera in atto adesso e che proseguirà fino a sabato e che si ripresenterà lunedì, poi il ritorno all'inverno tra lunedì sera e martedì. Insomma parliamo dei tipici sbalzi termici del tardo inverno, che certamente bene non fanno alla salute.

Eloquente la differenza di anomalia tra oggi 18 febbraio e martedì 22 febbraio: nell'immagine a sinistra si notano anomalie addirittura superiori ai 10°C a 1500 metri di altezza, mentre nella seconda notiamo anomalie inferiori allo zero al sud (una differenza di temperatura di quasi 13°C):

Lunedì 21 - La prima parte di giornata sarà complessivamente stabile, eccetto un po' di nubi sul lato tirrenico con deboli piogge, e con temperature superiori alle medie del periodo. Tra pomeriggio e sera, tuttavia, inizierà ad affluire aria più fredda di origine artica che porterà piogge sparse, acquazzoni e soprattutto un forte calo termico.

L'aria più fredda irromperà tra la tarda sera e le ore notturne a cominciare del medio-alto Adriatico.

Martedì 22 - L'aria fredda dilagherà in poche ore su tutto il centro e il sud, causando un sensibile calo termico anche di oltre 5-6°C rispetto al giorno precedente. Il calo maggiore riguarderà il lato adriatico e il sud, dove si ipotizza un'anomalia termica a 1500 metri di circa -1°C rispetto alla media (pensate che tra oggi e sabato avremo anomalie di almeno +10°C sulle stesse regioni).

L'aria fredda porterà con se un po' di maltempo e venti forti di tramontana, che accentuerà la sensazione del freddo. Andrà meglio al nord, dove non ci saranno grandi variazioni di temperatura essendo l'intero settore ai margini dell'ondata fredda prevista ad inizio settimana. (leggi maggiori approfondimenti sul maltempo).