INTENSA PERTURBAZIONE in arrivo: le giornate di GIOVEDI e VENERDI

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nelle prime ore del mattino di venerdi 4 novembre:

Incastonata in un'insidiosa depressione sul Mar Ligure si staglierà la perturbazione che determinerà tempo perturbato su molte regioni tra giovedi sera e l'intera giornata di venerdì. Oltre alle piogge, arriveranno anche le prime nevicate sulle Alpi a quote non eccessive. Tutto ciò si ripercuoterà con un marcato calo delle temperature che interesserà l'Italia da nord a sud.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 3 novembre:

Le piogge che vedete si riferiscono al pomeriggio-sera della giornata suddetta, in quanto al mattino i fenomeni saranno più scarsi.

Ecco i rovesci anche forti che impegneranno il settore di nord-ovest, specie la Lombardia, l'alto Piemonte e la Liguria. Piogge saranno presenti in serata anche sul Veneto occidentale, le Alpi orientali, il Piacentino e l'alta Toscana, oltre alla possibilità di piovaschi sparsi sul medio e alto Tirreno. Su tutte le altre regioni ancora tempo asciutto e persino ancora un po' caldo al sud e sulla Sicilia.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 4 novembre:

Tempo perturbato da rovesci su gran parte d'Italia, in modo particolare al nord e lungo il versante tirrenico centro-meridionale dove saranno possibili anche dei temporali. Rovesci anche su Sicilia, Calabria e Sardegna occidentale. Più asciutto il tempo sulla Sardegna orientale, le Marche e le estreme regioni ioniche.

Nevicate sulle Alpi al di sopra dei 2000 metri, temperature in calo ovunque e venti in rinforzo su tutti i mari.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

