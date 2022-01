Inizio settimana prossima con FREDDO e NEVE su alcune regioni, anche sulla tua?

La forte ondata di freddo che sta prendendo piede tra la Grecia e la Penisola Balcanica è prevista continuare anche all'inizio della settimana prossima. L'Italia verrà interessata marginalmente soprattutto nella giornata di lunedi 24 gennaio.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri a scala europea previste nella notte tra lunedi 24 e martedi 25 gennaio:

L'inverno seguiterà ad accanirsi sempre sulle medesime aree, ovvero i Paesi dell'Europa sud-orientale. Il settore centro-occidentale del Continente avrà invece un inverno praticamente inesistente.

In Italia saranno esposte le regioni del medio-basso Adriatico e il meridione dove avremo spruzzate di neve anche a quote molto basse. Nessun fenomeno invece sul resto d'Italia dove non farà nemmeno molto freddo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 24 gennaio:

Ecco le nevicate a quote superiori a 300-500 metri su tutto il lato adriatico e al meridione. Localmente la neve potrebbe scendere a quote inferiori in caso di rovesci più intensi. Qualche nevicata anche in Sicilia, sopra i 700 metri.

Attenzione ai venti forti da nord su tutto il centro-sud associati a temperature basse. Ventilazione più spenta invece sul resto d'Italia.

Martedi 25 gennaio ancora freddo e ventoso al centro e al sud, ma le temperature tenderanno gradualmente a rialzarsi. I fenomeni si concentreranno tra la Calabria e il nord della Sicilia, attenuandosi in giornata, per il resto nessuna precipitazione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località