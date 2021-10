Inizio settimana all'insegna del MALTEMPO su molte regioni italiane

L'inizio della settimana verrà scandito dal transito di due perturbazioni; la prima ci interesserà nella giornata di lunedi 1 novembre mentre la seconda, più intensa, tra mercoledi 3 e giovedi 4 novembre. Tornerà quindi la pioggia al nord e al centro dopo un lungo periodo secco.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 1 novembre:

Come si nota dalla mappa, saranno davvero poche le aree che si sottrarranno alle grinfie di Giove Pluvio. In particolare, segnaliamo piogge forti al mattino sulla Liguria centro-orientale e per gran parte della giornata sul Friuli. Piogge moderate in Valpadana e rovesci su diverse aree del centro e del meridione. Probabilmente non pioverà solo sul medio-basso Adriatico e sulla Sardegna orientale. Nel pomeriggio, infine, compariranno schiarite al nord-ovest.

Martedi 2 novembre sarà una giornata di tregua con qualche rovescio di passaggio al centro e al meridione, mentre mercoledi 3 novembre si profilerà un nuovo peggioramento soprattutto per le regioni settentrionali e centrali:

La depressione presente sul Mar Ligure, denominata "Genoa Low" sarà il marchio del maltempo che abbraccerà gran parte d'Italia, specie il nord e il centro. Sulle Alpi arriveranno nevicate anche abbondanti sopra i 1300-1500 metri.

Il maltempo proseguirà anche per gran parte della giornata di giovedi 4 novembre, per poi scemare lentamente a ridosso del prossimo fine settimana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località