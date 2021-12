Il super ANTICICLONE di Capodanno: quanto potrÃ  durare?

Anche in questo inverno, come sta succedendo ormai da molti anni, siamo costretti a commentare una figura anticiclonica assolutamente fuori luogo. Gli anticicloni in inverno ci sono sempre stati, ma le temperature che vengono raggiunte al loro interno sono ormai fuori controllo; un grosso ed ulteriore campanello d'allarme nei confronti di una stagione che ha perso ormai la sua identità.

Ecco il super anticiclone di Capodanno secondo la media degli scenari del modello europeo:

I colori sulla mappa sembrano quelli di una normale ondata di caldo estiva; una vera e propria bolla di aria calda che si stacca dal tropico e che si proietta verso nord...guarda caso sulla nostra Penisola.

A fare sensazione, ma soprattutto a preoccupare, sono i valori termici a 1500 metri che si raggiungeranno al suo interno. Ve li mostriamo secondo la media termica imbastita sempre dal modello europeo

All'interno di questa bolla calda sono previsti valori tra i 12 e i 14° a 1500 metri, ovvero temperature tipiche del mese di giugno. L'inverno di conseguenza verrà distrutto alla radice, sperando che riesca a recuperare il terreno perduto nel corso del mese di gennaio.

A soffrire saranno soprattutto i nostri rilievi: la già poca neve presente fonderà in fretta, lasciando spazio al marrone.

Quanto durerà questa situazione? Per fortuna queste temperature avranno vita breve (qualche giorno), così come l'alta pressione. Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello europeo per lunedi 3 gennaio:

La bolla di aria calda tenderà a retrocedere verso sud-ovest e l'Italia verrà interessata da correnti relativamente fredde da nord-ovest con un regime di variabilità e qualche precipitazione. Vedremo se sarà l'inizio di una rivincita invernale o solo una pausa nel regime altopressorio.

