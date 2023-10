Il MALTEMPO galoppa verso l'Italia, PIOGGE INTENSE tra mercoledi e giovedì su alcune regioni

Dopo la fase "preparatoria" indotta dall'ingresso di correnti orientali che faranno calare le temperature ed i geopotenziali su buona parte della nostra Penisola, l'autunno si prepara a sferrare un attacco organizzato e compatto all'Italia.

A seguito delle piogge che tra oggi e domani interesseranno segnatamente parte del centro e il meridione, sarà il centro-nord della nostra Penisola ad essere bersaglio di piogge intense ed organizzate che subiranno un crescendo da mercoledi fino alla giornata di sabato. Una lunga fase di maltempo come non si vedeva da tempo e che porterà accumuli piovosi di tutto rispetto su alcune aree della nostra Penisola.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di mercoledi 18 ottobre:

Rovesci nell'arco della giornata interesseranno la Liguria, il basso Piemonte, parte della Lombardia e del Veneto. Rovesci anche in alta Toscana, sul resto d'Italia tempo asciutto o in miglioramento come sarà il caso del meridione, dopo le piogge che cadranno nella giornata di martedì. Correnti sciroccali in rinforzo e temperature in aumento segnatamente al meridione. Valori invece più bassi al nord sotto le eventuali precipitazioni.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di giovedi 19 ottobre:

Piogge forti e rovesci su gran parte del settentrione, in modo particolare sulla Liguria, l'alta Toscana, la fascia prealpina lombarda e il nord-est. Rovesci di un certo peso anche sulla restante Toscana, specie il settore nord della regione. Sul resto d'Italia nessun fenomeno e correnti abbastanza calde sciroccali al centro e al sud con aumento delle temperature.

RIASSUMENDO: L’Italia si prepara a vivere una settimana all’insegna dell’autunno, con una perturbazione organizzata che porterà maltempo e calo delle temperature su gran parte del territorio. Dopo una fase preparatoria di correnti orientali che faranno scendere i geopotenziali e le temperature, soprattutto al nord, da mercoledì a sabato si avrà una lunga fase di piogge intense e rovesci che interesseranno segnatamente il centro-nord della Penisola. Si tratta di una fase di maltempo come non si vedeva da tempo e che porterà accumuli piovosi di tutto rispetto su alcune aree del nostro Paese.

