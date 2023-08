Grandi DUBBI sull'ondata di caldo di Settembre, vediamo il confronto

L'Italia sta attraversando un finale d'agosto complessivamente più fresco e gradevole, dopo oltre 10 giorni di caldo opprimente, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Ma riuscirà il caldo intenso a ritornare? Dopotutto, siamo solo alla fine di agosto e siamo ormai abituati a mesi di settembre con caratteristiche più estive che autunnali. Di conseguenza, è ragionevole aspettarsi nuove ondate di calore subtropicale.

Una di queste ondate potrebbe manifestarsi con buona probabilità all'inizio della prossima settimana, come già annunciato nei giorni scorsi. Tuttavia, dobbiamo ammettere che esistono ancora molte incertezze sia sull'intensità dell'ondata di caldo sia sulla sua durata. Tutto dipenderà dalla traiettoria delle varie depressioni che attraverseranno l'Europa nei primi giorni di settembre. Una su tutte, la depressione che si posizionerà sulla penisola iberica, determinerà direttamente l'intensità e la durata del caldo in Italia.

Più questa perturbazione si sposterà ad ovest, più il caldo sarà intenso e persistente, soprattutto sul lato tirrenico e le isole maggiori. Se invece si muoverà verso est, l'incremento termico sarà di breve durata. Attualmente ci sono molte incertezze, come evidenziato anche dai principali modelli meteorologici.

Il modello americano GFS suggerisce una situazione meno calda per la nostra penisola. L'anticiclone africano potrebbe rinforzarsi temporaneamente, in particolare sul Nord Italia e la Sardegna, causando un aumento delle temperature tra il 4 e il 7 settembre. Al contempo, il medio e basso Adriatico, nonché il Sud, potrebbero beneficiare di correnti più fresche provenienti dai Balcani, garantendo giornate piuttosto gradevoli.

Infatti, le temperature previste a 1500 m di quota sono in linea o leggermente superiori alle medie stagionali.

Il modello europeo ECMWF, invece, prevede un'ondata di caldo notevole su tutta Italia. L'anticiclone nordafricano potrebbe estendersi su tutta la penisola, con temperature che superano i 35-36°C in diverse aree, soprattutto al centro-sud.

Secondo ECMWF, non c'è traccia della depressione balcanica prevista dal GFS. In questo scenario, l'ondata di caldo potrebbe persistere per 3-5 giorni, prima di una rinfrescata e il ritorno del maltempo.

Per fare chiarezza saranno necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, quindi continuate a seguirci.