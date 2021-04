GRAFICO SCENARI FUTURI: instabilitÃ  ad oltranza e CLIMA FRESCO

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Cosa notiamo? Dopo le piogge che stanno ancora interessando il capoluogo lombardo, le temperature si porteranno di alcuni gradi sotto la media del periodo fino al giorno 20 aprile. Il contrasto con il sole già caldo determinerà una moderata instabilità pomeridiana con rovesci nevosi sopra gli 800-1000 metri. Nella terza decade del mese, temperature in lento aumento, ma piogge sempre possibili.

Il secondo grafico si riferisce invece al tempo dei prossimi 15 giorni sulla città di ROMA:

Molta instabilità con rovesci e temperature sottomedia per quasi tutto il periodo preso in esame. Solo nella terza decade del mese si evince un lento aumento delle temperature, ma in un contesto sempre abbastanza piovoso.

Infine, diamo un'occhiata al grafico del tempo dei prossimi 15 giorni sulla città di BARI:

Nelle prossime ore le temperature tenderanno a scendere, portandosi di diversi gradi al di sotto della media per gran parte del periodo temporale preso in esame.

Arriveranno anche delle piogge, specie dopo il 15 e per buona parte del mese, anche se non in maniera intensa e continuativa. Solo sul finire di aprile si evince un recupero delle temperature fino al raggiungimento dei valori medi del periodo.

