FREDDO in Europa: ora si vede L'INVERNO!

In assenza della mitezza atlantica sparata da ovest verso est, il nostro Continente continua la sua opera di raffreddamento in questo finale di novembre. Le notti diventano sempre più fredde e pongono valori termici frequentemente al di sotto dello zero.

La situazione è cambiata molto negli ultimi 15 giorni: eravamo partirti con la mitezza quasi ovunque, mentre ora il clima dolce si limita al Mediterraneo e all'Europa occidentale.

Passiamo subito alla mappa delle temperature minime registrate la notte scorsa in Europa e sulla vicina Russia (si consiglia di ingrandire la cartina per avere un migliore riscontro visivo):

Balza subito all'occhio il freddo intenso presente in sede scandinava, con valori anche attorno a -20° nelle aree più interne.

Il gelo notturno si è impossessato anche di buona parte dell'Europa centrale ed orientale, anche se i valori risultano solo di poco inferiori allo zero.

La mitezza resta ancorata nel Mediterraneo, sulla Penisola Iberica, parte della Francia e del Regno Unito dove le temperature della notte sono rimaste nel complesso positive.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto