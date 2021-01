Freddo e gelate al nord e al centro, residue nevicate sul Gargano

Risveglio freddo su gran parte d'Italia ed in maniera particolare sul centro-nord grazie all'afflusso di aria molto fredda di origine artica nel Mediterraneo.



Grazie ai cieli sereni la temperatura è scesa notevolmente su tutto il centro-nord, quasi ovunque sotto lo zero. I valori più bassi sono sulle aree interne e la pianura Padana, dove la colonnina di mercurio è scesa anche sotti i -2/-3°C. Fino a -8°C sulle aree più interne e le valli.

Spiccano tra tutti i -2.5°C di Firenze, -5°C di Faenza, -6.6°C di L'Aquila. Roma ha toccato 0°C all'alba, piuttosto freddo anche su Bari e Napoli con appena 4°C.



METEO 27 GENNAIO 2021 | L'aria fredda proveniente dai Balcani continuerà a sferzare il centro-sud per tutta la giornata ma le precipitazioni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Queste sono relegate principalmente alla Puglia, dove nevica fino a bassa quota (200 metri circa) su Gargano, barese e Valle d'Itria.



I fenomeni più intensi sono in atto sul Gargano dove sono caduti oltre 5-10 cm di neve in collina.

Nello scatto in alto, a corredo dell'articolo, la neve caduta a Borgo a Celano (FG). San Giovanni Rotondo è tutta bianca: in periferia si registrano 4-5 cm di neve fresca (accumuli più elevati a quote maggiori).