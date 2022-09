Fine settimana PAZZO sull'Italia tra TEMPORALI, VENTO forte e le prime spruzzate di NEVE

La frustata fredda che si farà sentire tra sabato e domenica sarà qualcosa di clamoroso. Il divario termico con le temperature attuali sarà elevatissimo e sul nord-est non si potranno escludere le prime spruzzate di neve, non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino sopra i 1300-1400 metri.

Vediamo subito la mappa delle temperature a 1500 metri prevista per le ore 14 di sabato 17 settembre.

Fate molta attenzione alle temperature previste alla medesima quota nel circoletto rosso. Si tratta di valori quasi invernali e compresi tra + 1 e + 3°. Ciò significa che in caso di rovesci intensi, i fiocchi di neve potrebbero vedersi già sopra i 1300-1400 metri.

Il fronte freddo avrà carattere molto irruento ed al suo passaggio non saranno escluse grandinate e forti colpi di vento tra il nord-est, le aree interne del centro ed il medio-alto Adriatico.

Forti venti di Maestrale colpiranno anche la Sardegna e il medio-basso Tirreno dove sono attese mareggiate. Il caldo resterà solo sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia, ma verrà spazzato via dalle correnti fredde in ingresso.

Sul fronte dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 17 settembre:

Maltempo tra il nord-est, le aree interne del centro e l'alto-medio Adriatico con rovesci, temporali, grandinate e persino la neve sull'Appennino Emiliano-Romagnolo sopra i 1300-1400 metri. Più marginale l'interessamento del nord-ovest e del medio-alto Tirreno.

Al sud rischio di temporali sulla Calabria Tirrenica e piovaschi anche in Sicilia sotto forti venti occidentali. Temperature ovviamente in tracollo al nord ed in tendenza anche al centro, ancora caldo all'estremo sud, ma in veloce attenuazione.

Domenica 18 settembre sarà tutto passato, ma il fronte freddo lascerà in eredità temperature autunnali da nord a sud. Ecco il quadro delle temperature minime previste per la giornata festiva:

Dove non soffierà il Favonio, al nord si prevedono valori sotto i 10° in pianura! Freddo anche nelle aree interne del centro e del meridione con punte di 2-3° nelle vallate incassate dell'Abruzzo. Freddo anche nelle aree interne della Sardegna con 7°. Insomma, domenica mattina daremo finalmente il benvenuto all'autunno!

