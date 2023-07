FINE LUGLIO per un ritorno alla normalitÃ ?

Il caldo intenso durerà ancora a lungo? È la domanda più gettonata al momento, considerando che buona parte dello Stivale sta facendo i conti con temperature eccessive, troppo alte e anche da record in alcun casi.

Ma per capire quando l'anticiclone africano potrà finalmente allentare un po' la presa, occorre spingersi parecchi giorni in avanti, addirittura nella seconda parte della prossima settimana. Ebbene sì, non ci sono più dubbi sulla settimana attuale e l'inizio della prossima: il caldo sarà intenso ed eccessivo su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Solo il nord vivrà qualche giornata un po' meno calda grazie all'ingresso di refoli freschi da ovest che andranno a scatenare molti temporali (ne abbiamo parlato qui).

L'inizio della prossima settimana sarà ancora molto caldo, anche troppo, al sud: le temperature rischiano di superare i 44-45°C nei settori interni di Puglia, Calabria e Sicilia tra 24 e 25 Luglio.

Ma dopo questa data le carte in tavola potrebbero cambiare nettamente su tutto lo Stivale! Dal 26 Luglio aria più gradevole atlantica potrebbe invadere il nord, fino ad espandersi sul resto d'Italia nei giorni successivi. Insomma nel finale di Luglio potremmo fare i conti con aria molto meno calda e temperature più consone per il periodo e decisamente più sopportabili.

Eloquente la mappa delle temperature a 850 hpa (circa 1500 metri) previste dal attorno al 28 Luglio. Si nota il grande caldo ormai lontano e l'Italia posta sotto isoterme più confortevoli.

Inoltre spunta l'ipotesi del ritorno dell'anticiclone delle Azzorre nelle ultime 48 ore di Luglio, ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi appuntamenti.