Ecco dove andrà il CALDO nei prossimi due giorni...

Le correnti da nord-est che soffieranno sull'Italia fino alla metà di questa settimana, scongiureranno l'arrivo di una nuova ondata di caldo sul nostro Paese. Ovviamente in Italia non farà fresco, ma il caldo dovrebbe essere in genere sopportabile, senza punte termiche eccessive.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste in Italia nella notte tra martedi 5 e mercoledi 6 settembre:

Dove andrà a finire il caldo intenso? Sull'Europa occidentale, in modo particolare sulla Francia e la parte orientale della Penisola Iberica. Da noi, come si evince dalla mappa, prenderà piede un rientro di correnti nord orientali che dovrebbe limitare l'euforia dei termometri almeno fino a metà settimana.

Andiamo allora a vedere le temperature al suolo attese in Italia alle ore 14 di domani, martedì 5 settembre - si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Temperature superiori a 30° saranno possibili sulla Sardegna, nel Lazio e forse anche nel ponente della Liguria. Su tutte e altre regioni avremo temperature al di sotto dei 30° con clima gradevole specie in Adriatico e nelle aree interne del centro-sud stante la presenza di venti anche intensi da nord-est.

La terza mappa mostra le temperature al suolo previste in Italia alle ore 14 di mercoledi 6 settembre:

L'afflusso fresco inizierà un po' a placarsi e le temperature dovrebbero aumentare di qualche grado specie sui settori di ponente. Punte di 32-33° saranno possibili lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Sempre maggiormente gradevoli le temperature sul lato adriatico e le aree interne del centro e del meridione.

