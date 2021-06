Dove colpiranno i TEMPORALI nelle giornate di giovedi 10 e venerdi 11 giugno?

Nei prossimi giorni la morsa dei temporali dovrebbe attenuarsi sull'Italia, stante il lieve spostamento della goccia fredda in quota verso levante.

L'alta pressione, in un primo tempo, non avrà ancora la forza di entrare sull'Italia, che resterà esposta a correnti un po' instabili e non calde provenienti da nord-est. L'anticiclone potrebbe invece fare il suo ingresso durante il fine settimana, ma ne parleremo in altra sede.

La prima mappa mostra l'evoluzione temporalesca secondo il modello americano, prevista per giovedi 10 giugno, tra le 14 e le 20

Rispetto alle ultime giornate, si nota un certo "sfoltimento" dei temporali presenti sul nostro Paese.

Colpi di tuono saranno comunque presenti sulle Alpi, l'Appennino Ligure, le aree interne del centro, sulla Calabria e la Sicilia interna. Si tratterà di temporali essenzialmente pomeridiani che dovrebbero attenuarsi in serata.

Questa invece è l'evoluzione temporalesca prevista in Italia per venerdi 11 giugno, sempre nel lasso temporale compreso tra le 14 e le 20:

Temporali possibili nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, Appennino Ligure, zone interne del centro-sud con sconfinamenti lungo le coste del Tirreno. Su tutte le altre regioni fenomeni poco probabili e prevalenza di sole.

