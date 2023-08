Dopo la sferzata fresca TUTTO CAMBIA, il tempo fino a Ferragosto

Il caldo a breve si farà da parte per lasciar spazio al primo break estivo di Agosto. Non sarà assolutamente una fine anticipata dell'Estate, bensì solo una piccola pausa in attesa di nuove giornate parecchio calde.

Le temperature scenderanno ovunque, tra 4 e 6 Agosto, fino a portarsi di diversi gradi sotto le medie tipiche del periodo. Inoltre gli strascichi freschi potrebbero persistere almeno fino all'8 Agosto. Nel vien fuori un periodo discretamente fresco e gradevole, su tutta Italia!

Eloquenti le anomalie di temperatura previste tra 5 e 10 Agosto! Tutta Italia si ritroverà con temperature inferiori alle medie del periodo, localmente fino a 4°C sotto le medie. Insomma clima gradevole di giorno e fresco (o addirittura molto fresco) di notte.

Ma come detto, sarà solo una pausa dal gran caldo! Attorno al 10 Agosto l'anticiclone africano potrebbe pian piano riprendere in mano l'Italia, favorendo non solo un aumento della stabilità ma anche un consistente aumento termico.

Non solo rientreremo nella normalità termica, ma la colonnina di mercurio con alta probabilità salirà oltre le medie.

Le anomalie previste tra 12 e 17 Agosto, secondo la media degli scenari di GFS, ci mostrano una situazione di caldo e stabilità. Le temperature potrebbero salire oltre le medie di circa 2-3°C, su tutta Italia. Ovviamente questi numeri potrebbero essere rivisti nei prossimi aggiornamenti, anche verso l'alto, considerando che si basano al momento su una previsione "media" e quindi priva di estremi.

In conclusione: dopo la breve rinfrescata in arrivo su tutta Italia il caldo tornerà ad aumentare ovunque. La settimana di Ferragosto potrebbe rivelarsi stabile e calda su tutta Italia. Ovviamente è impossibile, ad ora, quantificare l'ondata di caldo ma non escludiamo il ritorno di caldo piuttosto intenso.