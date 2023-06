Diretta meteo: VORTICE insidioso ricco di temporali

La tanto annunciata perturbazione atlantica è arrivata puntuale sull'Italia, in particolare al centro e al nord dove si è sviluppato un vortice di maltempo ben organizzato. Certamente ci troviamo davanti ad una situazione piuttosto rara nel pieno dell'Estate e anche le precipitazioni cadute dalla notte dimostrano l'evento notevole.

Nel genovese si registrano punte di 150-170 mm di pioggia, gli accumuli più importanti dell'ultimo anno per la zona! Si registrano punte di oltre 40-50 mm su Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Insomma si tratta di un'ondata di maltempo decisamente importante. Non mancano anche grandinate e colpi di vento generati dai temporali.

Queste sono le piogge in atto alle ore 20. Spicca su tutte la linea temporalesca che sta attraversando il centro Italia, ora situata in Toscana. Al di sotto di questo fronte temporalesco sono in atto forti piogge e grandinate.

Questo vortice si sposterà verso sud-est nelle prossime ore. Ciò significa che l'instabilità tenderà a muoversi sul Nordest e coinvolgerà gran parte del centro Italia.

Osservando la mappa delle piogge previste questo sabato notiamo accumuli interessanti al centro Italia, segno di piogge e temporali molto frequenti. Fenomeni anche sul Triveneto. Attenzione speciale per basso Lazio, Campania e Puglia adriatica: su questi settori potrebbero transitare temporali intensi con grandinate e forti scrosci di pioggia.

Da domenica il tempo migliorerà nettamente su quasi tutta Italia, ma per il nord si tratterà solo di una breve pausa poiché da lunedì l'instabilità andrà nuovamente in scena.