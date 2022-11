Conferme sull'ondata di MALTEMPO a fine novembre, ma non per tutti!

Pioggia, vento e freddo torneranno ben presto a sferzare tante nostre regioni in quest'ultima settimana di novembre, sulla scia delle varie perturbazioni che finalmente hanno dato inizio all'Autunno con parecchio ritardo sulla tabella di marcia.

Nei prossimi sette giorni, come già annunciato in questo articolo, saranno almeno due le perturbazioni che passeggeranno all'interno del Mediterraneo, entrambe con obiettivo il Meridione.

Se l'ondata di maltempo del week-end è piuttosto certa, ancora qualche dubbio c'è su quella successiva, prevista tra 29 e 30 novembre. Questa ondata di maltempo, tuttavia, acquista sempre più consensi nei principali modelli matematici e sembra realmente intenzionata a raggiungere l'Italia.

A confermarlo ci pensano le medie degli scenari dei principali centri di calcolo, le quali mostrano la tendenza mediamente più probabile. Le medie degli scenari del modello GFS, così come quelle del modello ECMWF, concordano su un'irruzione fredda nord europea diretta verso il basso Tirreno dove darebbe vita ad un altro vortice di bassa pressione ricco di maltempo.

In questa posizione è lecito attendersi un sensibile peggioramento sulle regioni del sud e del medio-basso Tirreno, dando seguito al tanto maltempo atteso tra 26 e 27 novembre. Il nord e l'alto Tirreno resterebbero ai margini delle piogge almeno fino al termine del mese, sia in occasione del peggioramento del week-end, che in quello di fine novembre.